CALCIOMERCATO GENOA ANKERSEN / Nuovo colpo in difesa per il Genoa di Andreazzoli: la dirigenza del 'Grifone' è pronta a chiuedere in queste ultimissime ore di mercatoper Peter Ankersen, terzino classe '90 del Copenhagen.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' l'affare non è vincolato ad una possibile partenza o meno di Romulo: Ankersen è pronto a fimare un contratto di 2 anni con opzione per il terzo.