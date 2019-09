CALCIOMERCATO JUVENTUS BOATENG / La Juventus, come dicono in Germania, ha deciso di non affondare il colpo per Jerome Boatengnonostante l'apertura al prestito da parte del Bayern Monaco.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il difensore tedesco ha deciso di rimanere in Baviera da separato in caso, non approfondendo dunque i discorsi con, le altre due squadre che erano sulle tracce. Per l'addio al, quindi, tutto rimandato alla sessione di gennaio o a quella estiva 2020, quando sarà a un anno dalla scadenza del suo contratto.