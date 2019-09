CALCIOMERCATO SIVIGLIA HERNANDEZ / Il 'Chicarito' Hernandez è un nuovo giocatore del Siviglia: il club andaluso ha comunicato l'acquisto dell'attaccante messicano che arriva dal West Ham a titolo definitivo.

Per lui un contratto triennale e una nuova esperienza in Liga dopo l'esperienza con la maglia del