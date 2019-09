Inter, Icardi al Psg: ma che retroscena sul Milan!

INTER ICARDI PSG MILAN / Icardi è ormai ad un passo dal Paris Saint-Germain. Vi stiamo raccontando in diretta questa operazione che si avvicina sempre più alla conclusione, con l'argentino messo in vendita dall'Inter che nelle ultime ore ha finalmente aperto alla possibilità di lasciare Milano e sta per partire alla volta di Parigi dove nel pomeriggio sono previste le visite mediche di rito che precedono le firme sui contratti.

La formula iniziale sarà quella del prestito che potrebbe essere secco, quindi senza opzioni per l'acquisto in favore del Psg che ha spinto sull'acceleratore anche per volere del patron Al-Khelaifi. Ma mentre sta per chiudersi la trattativa, spunta anche un altro clamoroso retroscena su questa lunghissima vicenda.

Icardi infatti, non è un mistero, ha sempre fatto di tutto per restare a Milano. Tanto che, scrive oggi il quotidiano 'La Repubblica', ad un certo punto ha anche accarezzato l'ipotesi di trasferirsi al Milan per restare in città. Pista che non è decollata, al conrario di quella che tra poco lo porterà al Psg.