CALCIOMERCATO JUVENTUS BOATENG / Nonostante l'apertura del Bayern Monaco alla formula del prestito, Jerome Boateng non andrà alla Juventus.

Secondo la 'Bild', che ieri aveva dato l'affare praticamente per fatto, il club bianconero ha deciso di non affondare (probabilmente per ragioni economiche: il calciatore guadagna 5,5 milioni netti più bonus, ndr) per il centrale tedesco ai margini del progetto. Per il classe '88 resistono le piste, ma a questo punto è molto forte anche l'ipotesi di permanenza in Baviera, da separato in casa. Secondo 'Sky Deutschland' ora per la Juve un candidato forte a rimpiazzare Chiellini sarebbe un altro tedesco, ovveroin uscita dall'