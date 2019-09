Serie A, classifica senza Var: Inter a due punti dalla Juve

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR CAGLIARI-INTER JUVENTUS BOLOGNA-SPAL ARBITRI - Dopo la seconda giornata di Serie A, torna l'appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che evidenzia gli episodi corretti dallo strumento tecnologico introdotto due stagioni fa per provare a limitare gli errori degli arbitri. Come al solito mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza.

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA SENZA VAR

Due le partite interessate da decisioni prese con l'ausilio del Var: nell'anticipo del venerdì, il derby emiliano, annullato un gol per fuorigioco didopo il consulto video; in, assegnata la rete del momentaneo vantaggio a Lautaro, precedentemente annullata per una posizione di offside.

Bologna - Spal 2-0

Milan-Brescia 1-0

Juventus - Napoli 4-3

Lazio - Roma 1-1

Atalanta - Torino 2-3

Cagliari - Inter 1-1

Genoa - fiorentina 2-1

Lecce - Verona 0-1

Sassuolo-Sampdoria 4-1

Udinese-Parma 1-3

CLASSIFICA REALE: Juventus, Inter, Torino 6; Lazio, Bologna, Genoa e Verona 4; Atalanta, Udinese, Napoli, Brescia, Milan, Sassuolo, Parma 3; Roma 2; Lecce, Fiorentina, Cagliari, Sampdoria, Spal 0

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus e Torino 6; Inter, Lazio, Bologna, Genoa e Verona 4; Atalanta, Udinese, Napoli, Brescia, Milan, Sassuolo, Parma 3; Roma 2; Cagliari 1; Lecce, Fiorentina, Sampdoria, Spal 0

Maurizio Russo/Alessio Lento