VIDEO CM.IT - Fiorentina, ecco Pedro: visite mediche

p>FIORENTINA PEDRO VISITE MEDICHE / Lapiazza un altro colpo in attacco e dà il benvenuto in Serie A al brasiliano Pedro, del quale già ieri vi avevamo anticipato l'arrivo in Italia . Questa mattina, poco prima delle 11, il classe '97 in arrivo dal Fluminense ha raggiunto la clinica Villa Stuart per le visite mediche di rito che precedono le firme sui contratti.