Inter, dalla Francia: è fatta per la cessione di Icardi

INTER ICARDI PSG / Mauro Icardi sta per lasciare l'Inter. Dopo gli sviluppi tra la notte e la mattinata di oggi che vi stiamo raccontando in diretta, è ormai praticamente ad un passo il trasferimento dell'attaccante argentino al Paris Saint-Germain.

Un'ulteriore conferma arriva dalla Francia, dove il portale 'RMC Sport' parla di accordo raggiunto tra le società ed il calciatore che è pronto a volare a Parigi.

Le prossime ore serviranno a definire gli ultimi dettagli di un trasferimento che, si legge, dovrebbe avvenire con la formula del prestito secco senza opzioni di acquisto in favore dei parigini. Alle 15 è previsto il volo che porterà l'ex capitano dell'Inter nella capitale francese per sottoporsi alle visite mediche di rito fissate attorno alle 17. L'operazione, si legge, si è sbloccata grazie anche all'intervento del patron Nasser Al-Khelaifi che ha seguito in prima persona l'operazione per il Psg. Contestualmente all'addio, Icardi dovrebbe firmare il rinnovo del contratto con i nerazzurri prolungando l'attuale vincolo in essere fino al 2021.