Inter, Marotta prova l'anticipo su Paratici per il centrocampista del futuro

INTER SZOBOSZLAI / Avessero avuto un budget superiore a disposizione, gli uomini mercato dell'Inter con ogni probabilità avrebbero almeno tentato l'affondo su Sergej Milinkovic-Savic.

Con lanon c'è margine, ma fa capire come i nerazzurri siano comunque alla ricerca di un centrocampista con determinate caratteristiche ed in questo senso, dunque, si lavora anche in ottica futura. Come riferisce 'Tuttosport' infatti, gli 007 dell'Inter sarebbero stati incaricati di monitorare Dominik, ungherese classe 2000 del Salisburgo segnalato tra i migliori talenti in circolazione e già cercato dalla Juventus del Ds Fabio Paratici. I dirigenti interisti vorrebbero anticipare la concorrenza prima che anche altri top club europei si possano inserire con decisione.