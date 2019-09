Juventus, tentazione Savic: c'è l'offerta

CALCIOMERCATO JUVENTUS SAVIC ATLETICO MADRID / Juventus che continua a monitorare il mercato a caccia di un difensore. Tra i nomi fatti per il dopo Chiellini, rispunta quello di Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il ds bianconeroproverà a prenderlo a parametro zero nel 2020, quando andrà in scadenza con i Colchoneros. Un'offerta per prelevarlo subito agli spagnoli era stata fatta, con prestito oneroso a 10 milioni e altri 40 milioni per l'obbligo di riscatto, ma è arrivato il no da parte dei madrileni.