Roma, non solo Kalinic: arriva anche Mkhitaryan

CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN / Rinforzo doppio in vista in attacco per la Roma. Kalinic è già a Villa Stuart per le visite mediche, secondo 'Roma Radio' sta per sbarcare nella Capitale anche Mkhitaryan.

L'armeno, in arrivo dall', è atteso all'aeroporto di Fiumicino. Orario esatto dell'atterraggio in evoluzione, si parla di un anticipo di una ventina di minuti sullo sbarco inizialmente previsto poco prima delle 11. Operazione in prestito con diritto di riscatto con i Gunners che dovrebbero farsi carico di parte dello stipendio.