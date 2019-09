CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI TIKI TAKA / Ultima giornata di calciomercato decisiva per il caso Icardi.

Ripercussioni che oltre che sul futuro del giocatore potrebbero esserci anche su quello professionale di. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', infatti, 'Tiki Taka', dove la showgirl argentina è presente come opinionista, intenderebbe puntare maggiormente sulla discussione orientata al calcio giocato. In più, a Mediaset rifletterebbero sul rischio di crearle un palcoscenico personale nella querelle in corso con l'