DIRETTA CALCIOMERCATO ULTIMO GIORNO / È ufficialmente iniziato l'ultimo giorno di calciomercato. Dopo settimane intense di affari, trattative, voci ed indiscrezioni, restano ormai poche ore alle società italiane per concludere le operazioni in entrata e consegnare ai rispettivi tecnici i rinforzi richiesti per affrontare la stagione. Calciomercato.it con i suoi inviati a Milano vi terrà aggiornati minuto per minuto fino alle 22 di stasera, orario del gong finale per la sessione estiva, con tutte le indiscrezioni dagli hotel e gli uffici del mercato.

10.30 - Comincia ad animarsi l'Hotel Sheraton. Molti operatori di mercato presenti già dal mattino.

Tra questi vi segnaliamodella Juventus, l'agente Silvano(intermediario di Buffon e Dzeko), lo staff dell'agente Tullio, l'ex Dg del Genoa(agente tra gli altri di Kouame),(Ds Reggina) e molti altri agenti come

09.20 - Mkhitaryan atteso a Roma, l'armeno atterrerà tra poco più di un'ora.

08.25 - Kalinic in arrivo a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con la Roma.

08.15 - Juventus a caccia di un difensore per sostituire Chiellini, Boateng in pole. Attenzione alle cessioni dell'ultimo minuto.

08.10 - Il Milan accoglie Rebic e spera in un altro colpo, i rossoneri pronti a lanciare l'ultimo assalto per Taison dello Shakhtar.

08.05 - Caso Icardi in tempo reale, Wanda Nara al lavoro: sempre viva l'ipotesi Psg, occhio a un ritorno di fiamma del Napoli.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI