DIRETTA CALCIOMERCATO ULTIMO GIORNO / È ufficialmente iniziato l'ultimo giorno di calciomercato. Dopo settimane intense di affari, trattative, voci ed indiscrezioni, restano ormai poche ore alle società italiane per concludere le operazioni in entrata e consegnare ai rispettivi tecnici i rinforzi richiesti per affrontare la stagione. Calciomercato.it con i suoi inviati a Milano vi terrà aggiornati minuto per minuto fino alle 22 di stasera, orario del gong finale per la sessione estiva, con tutte le indiscrezioni dagli hotel e gli uffici del mercato.

13.55 - È un Maurizio Pochettino molto nervoso quello apparso in conferenza stampa: sollecitato dai giornalisti sul futuro di Eriksen, obiettivo di mercato della Juventus, l'allenatore del Tottenham non si è voluto sbilanciare sulla possibile permanenza del suo giocatore. LEGGI LE PAROLE

13.50 - Nuovo tentativo del PSG per De Sciglio. Il terzino resterà alla Juventus, che non lo cederà in questo ultimo giorno di calciomercato.

13.45 - Trincao si allontana dall'Atalanta: CLICCA QUI per leggere la nostra esclusiva sul talento del Braga.

13.35 - UFFICIALE: Seculin lascia il Chievo Verona e passa alla Sampdoria. Il comunicato del club.

13.28 - Si complica l'affare Taison in casa Milan: lo Shakhtar, dopo aver dato piccoli segnali di apertura, non sembrerebbe più disposto a lasciar partire il brasiliano che è destinato a rimanere in Ucraina. I rossoneri però ci proveranno fino alla fine

13.18 - Emiliano Rigoni è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. Il fantasista ex Atalanta è arrivato in Italia per visite e firma: ecco cifre e dettagli dell'affare con lo Zenit.

13.15 - Il Torino è costretto a rinunciare a Simone Verdi: Ancelotti blocca la partenza del suo giocatore che rimarrà ancora a Napoli.

Cairo ora è pronto ad affondare sull'olandese

13.09 - Musa Barrow non è un obiettivo del Cagliari. L'attaccante dell'Atalanta resta nel mirino di Torino, Lecce e Verona

13.05 - All'Hotel Sheraton è arrivato anche Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma

12.57 - Operazione last minute possibile per Emiliano Viviano, separato in casa allo Sporting Clube de Portugal. L'esperto portiere è stato accostato, tra le altre, al Torino, sempre a caccia di un vice Sirigu, e al Cagliari, che ha poi preso Olsen dalla Roma. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

12.00 - Persiste la distanza tra Fiorentina e Udinese per Rodrigo dePaul, valutato non meno di 35 milioni di euro. A meno di 10 ore dalla fine del mercato, appare una trattativa complicata da portare a termine. Ma non sono esclusi colpi di scena.

11.45 - Mkhitaryan alle visite mediche con la Roma.

11.20 - Ecco anche il Cagliari rappresentato dal direttore sportivo Carli.

11.00 - A Villa Stuart è tempo di visite mediche anche per un altro nuovo volto della Serie A: ecco Pedro, il brasiliano pronto a rinforzare la Fiorentina .

10.30 - Comincia ad animarsi l'Hotel Sheraton. Molti operatori di mercato presenti già dal mattino. Tra questi vi segnaliamo Cherubini e Fusco della Juventus, l'agente Silvano Martina (intermediario di Buffon e Dzeko), lo staff dell'agente Tullio Tinti, l'ex Dg del Genoa Perinetti, Minieri (agente tra gli altri di Kouame), Taibi (Ds Reggina) e molti altri agenti come Galli e Accardi.

09.20 - Mkhitaryan atteso a Roma, l'armeno atterrerà tra poco più di un'ora.

08.25 - Kalinic in arrivo a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con la Roma.

08.15 - Juventus a caccia di un difensore per sostituire Chiellini, Boateng in pole. Attenzione alle cessioni dell'ultimo minuto.

08.10 - Il Milan accoglie Rebic e spera in un altro colpo, i rossoneri pronti a lanciare l'ultimo assalto per Taison dello Shakhtar.

08.05 - Caso Icardi in tempo reale, Wanda Nara al lavoro: sempre viva l'ipotesi Psg, occhio a un ritorno di fiamma del Napoli.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI