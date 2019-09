CALCIOMERCATO JUVENTUS BAYERN MONACO BOATENG SKRTEL / Juventus al lavoro per Jerome Boateng, centrale difensivo in uscita dal Bayern Monaco. Come anticipato da Calciomercato.it, ci sono stati contatti con l'entourage del giocatore, che il club bavarese valuta 15-20 milioni di euro. Resta aperta la possibilità di una soluzione in prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma bisogna fare i conti con le insidie provenienti dal PSG e dal Fenerbahce, altri club interessati.

Nelle ultime ore, intanto, secondo 'Tuttosport' la Juve avrebbe già bloccato il difensore, sul quale però farà ulteriori valutazioni in mattinata. Non è da escludere, quindi, che possa decidere di non acquistare nuovi tasselli in difesa o possa virare su altri obiettivi: clicca qui per restare aggiornato.

Proprio tra le alternative al talento dei bavaresi figura un nome a sorpresa. Nelle ultime ore, riporta il quotidiano, Paratici starebbe vagliando il profilo di Martin Skrtel, fresco di rescissione consensuale con l'Atalanta. Il 34enne rappresenta un vechio pallino della dirigenza, che già lo valutò nelle scorse sessioni. Altro profilo accostato, infine, è quello di Benatia, disposto a tornare dopo il cambio di guida tecnica.