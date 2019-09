DIRETTA CALCIOMERCATO INTER ICARDI / AGGIORNAMENTO 21.35 - Si attende l'atto finale, la firma sul contratto col Psg di Mauro Icardi. Da ricordare che il mercato in entrata in Francia chiuderà i battenti a mezzanotte.

ORE 20.20 - Mauro Icardi, dopo aver sostenuto e superato le visite mediche, è arrivato nella sede del club parigino per la firma del contratto che lo legherà alla squadra di Tuchel fino al 30 giugno 2020. L'argentino si trasferirà dall'Inter in prestito con diritto di riscatto, si attende l'annuncio ufficiale.

ORE 18.50 - Icardi ha già sostenuto e superato le visite mediche: è atteso solo l'annuncio ufficiale.

16.45 - Wanda Nara è appena arrivata all'interno della sede del PSG. Si va verso la chiusura.

16.30 - Indizio social da parte del PSG che posta su Twitter una foto di Di Maria in evidente attesa. Invito ai tifosi parigini a rimanere connessi in vista proprio dell'ufficialità di Icardi.

14.30 - Oscar Damiani, ex calciatore, ora agente Fifa si è concesso ai microfoni di Calciomercato.it in esclusiva rivelando importanti retroscena sulla telenovela Icardi: dall'interesse della Juventus alla suggestione Napoli, fino all'ormai imminente passaggio al Paris Saint Germain

14.00 - Mauro Icardi è partito verso Parigi: l'attaccante argentino sosterrà nel pomeriggio le visite mediche con il club francese

13.35 - Icardi è ancora all'interno dell'aeroporto di Milano e attende con Wanda Nara il volo che lo porterà a Parigi e che partirà alle ore 14.00

12.40 - Mauro Icardi è pronto a volare in Francia per sostenere le visite mediche con il Paris Saint Germain: l'attaccante argentino si è recato all'aeroporto milanese proprio in questi minuti e nei prossimi minuti lascerà Milano (CLICCA QUI)

12.00 - L'operazione complessiva del passaggio di Icardi al Paris Saint Germain è di 70 milioni di euro: 5 per il prestito oneroso e 65 per il diritto di riscatto esercitabile a fine stagione dal club francese

11.30 - Clamoroso retrsocena su Icardi: ad un certo punto l'attaccante argentino, secondo quanto riportato da 'La Repubblica', ha anche accarezzato l'ipotesi di trasferirsi al Milan per restare in città.

Pista che non è decollata.

10.50 - In Francia sono sicuri: accordo per il prestito secco di Icardi al Psg. Il giocatore atteso nel pomeriggio a Parigi per le visite mediche e la firma

10.15 - Trattativa per il rinnovo di Icardi (contratto in scadenza attualmente nel 2021) in stato avanzato, Inter fiduciosa su una soluzione positiva per tutti.

09.35 - Dall'entourage del giocatore, filtrano conferme di apertura al rinnovo del contratto. Ipotesi che a sua volta aprirebbe al prestito all'estero, salgono le quotazioni del Psg.

08.50 - Wanda Nara rischia il posto a Tiki Taka, novità in vista anche per la showgirl argentina.

08.25 - Il 'Corriere dello Sport' fa il punto sulle possibili pretendenti a Icardi. Monitoraggio in Liga, oltre al Valencia e all'Atletico Madrid, da parte del Barcellona. Ma il Psg resta avanti.

7.00 - Nottata di lavoro per Wanda Nara, 'scappata' in anticipo dagli studi di 'Tiki Taka'. Alle 00.40, infatti, la moglie-agente di Icardi ha lasciato il programma per "impegni di lavoro". I tempi stringono e c'è da trovare l'intesa totale con il club francese, balzato in pole proprio ieri.

Lunga, appassionante e ricca di sorprese. La telenovela Icardi ha offerto puntate memorabili, ma quella che andrà in scena oggi potrebbe portare a una svolta importante nella sua storia. Dopo un'estate trascorsa ai margini del progetto dell'Inter, l'attaccante sembra finalmente essersi deciso a vagliare nuove soluzioni per il suo futuro. Così, entro le ore 22 di oggi, quando suonerà il gong finale di questa movimentata sessione estiva, si attendono novità decisive: clicca qui per restare aggiornato. Commentando le ultime notizie che vedono crescere l'ipotesi di un trasferimento in prestito al PSG (oltre all'opzione Valencia), Wanda Nara non si è esposta particolarmente: "Ci sono un paio di squadre, fino alla fine lavorerò. Il mio rapporto con l'Inter è sempre più buono. Giocherà in Europa, c'era anche il Boca Juniors ma era difficile. Fuori dalla Serie A? Non lo so... Napoli? La speranza è l'ultima a morire". Calciomercato.it, presente a Milano con i sui inviati, seguirà da vicino le ultime trattative italiane con grande attenzione alla questione Icardi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI