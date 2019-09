DIRETTA CALCIOMERCATO INTER ICARDI / AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - In Francia sono sicuri: accordo per il prestito secco di Icardi al Psg. Il giocatore atteso nel pomeriggio a Parigi per le visite mediche e la firma

10.15 - Trattativa per il rinnovo di Icardi (contratto in scadenza attualmente nel 2021) in stato avanzato, Inter fiduciosa su una soluzione positiva per tutti.

09.35 - Dall'entourage del giocatore, filtrano conferme di apertura al rinnovo del contratto. Ipotesi che a sua volta aprirebbe al prestito all'estero, salgono le quotazioni del Psg.

08.50 - Wanda Nara rischia il posto a Tiki Taka, novità in vista anche per la showgirl argentina.

08.25 - Il 'Corriere dello Sport' fa il punto sulle possibili pretendenti a Icardi. Monitoraggio in Liga, oltre al Valencia e all'Atletico Madrid, da parte del Barcellona. Ma il Psg resta avanti.

7.00 - Nottata di lavoro per Wanda Nara, 'scappata' in anticipo dagli studi di 'Tiki Taka'. Alle 00.40, infatti, la moglie-agente di Icardi ha lasciato il programma per "impegni di lavoro".

I tempi stringono e c'è da trovare l'intesa totale con il club francese, balzato in pole proprio ieri.

Lunga, appassionante e ricca di sorprese. La telenovela Icardi ha offerto puntate memorabili, ma quella che andrà in scena oggi potrebbe portare a una svolta importante nella sua storia. Dopo un'estate trascorsa ai margini del progetto dell'Inter, l'attaccante sembra finalmente essersi deciso a vagliare nuove soluzioni per il suo futuro. Così, entro le ore 22 di oggi, quando suonerà il gong finale di questa movimentata sessione estiva, si attendono novità decisive: clicca qui per restare aggiornato. Commentando le ultime notizie che vedono crescere l'ipotesi di un trasferimento in prestito al PSG (oltre all'opzione Valencia), Wanda Nara non si è esposta particolarmente: "Ci sono un paio di squadre, fino alla fine lavorerò. Il mio rapporto con l'Inter è sempre più buono. Giocherà in Europa, c'era anche il Boca Juniors ma era difficile. Fuori dalla Serie A? Non lo so... Napoli? La speranza è l'ultima a morire". Calciomercato.it, presente a Milano con i sui inviati, seguirà da vicino le ultime trattative italiane con grande attenzione alla questione Icardi.

