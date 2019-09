CALCIOMERCATO ESTERO GIOCATORI IN SCADENZA 2020 / Il calciomercato estivo volge ormai al termine anche in Italia, dove sarà possibile acquistare i giocatori tesserati da altre squadre fino alle 22:00 di lunedì 2 settembre. Tuttavia, i direttori sportivi delle big del nostro campionato e non solo, potrebbero aver già annotato sui loro taccuini molti nomi interessanti di calciatori in scadenza al 30 giugno 2020 nei campionati esteri.

Premier League, giocatori in scadenza

In Premier League spicca Eriksen, trequartista 27enne del Tottenham dal valore di circa 100 milioni di euro, che naturalmente gli Spurs non vorranno lasciarsi sfuggire a parametro zero. In Italia piace soprattutto alla Juventus, ma il danese ha estimatori in tutta Europa, fra cui il Real Madrid. Anche i difensori centrali Alderweireld e Vertonghen figurano in scadenza in casa Tottenham, assieme alla punta Benteke. In casa Manchester United i nomi grossi invece sono quelli di de Gea, valutato circa 60 milioni di euro, Matic e Bailly. Occhio inoltre agli over 30 di casa Chelsea Giroud, Willian e Pedro, che in caso di mancato rinnovo potrebbero rappresentare occasioni ghiotte con il loro curriculum, mentre quelli del Manchester City sono Fernandinho e David Silva, rispettivamente 34 e 33 anni. Infine in casa Liverpool si dovrà parlare col difensore Matip, con un cartellino del valore di 30 milioni, oltre che con Milner, Lallana e Clyne. Infine anche Joe Hart al Burnley (32), Zabaleta (34) del West Ham e Joao Mutihno (32) del Wolverhampton meritano un monitoraggio speciale.

Liga e Bundesliga: da Modric a Gotze, i calciatori in scadenza

Per conoscere il nome più blasonato e vociferato dell'intero calciomercato però bisogna andare in Liga, dove Modric è in scadenza di contratto, col Milan sempre in primo piano nel seguire l'evolversi della vicenda.

Il 33enne croato potrebbe scegliere di vivere una nuova avventura importante, prima di concludere la carriera. Nel Real comunque si dovrà discutere anche del rinnovo di Navas e di Nacho, mentre i cugini dell'Atletico saranno impegnati a gestire la situazione contrattuale di. L'ex difensore della Fiorentina valutato circa 30 milioni di euro. Nel Barcellona c'è Rafinha, che da possibile partente di questa estate potrebbe addirittura rinnovare il contratto con i blaugrana, anche se la pista con il Celta Vigo sembra aver preso piede nelle ultime ore. L'ex nerazzurro Banega (31) del Siviglia e Santi Cazorla (34) del Villarreal chiudono la carrellata delle possibili occasioni col contratto in scadenza al 30 giugno 2020 della Liga, mentre in Germania potrebbe fare gola Mariodel Borussia Dortmund, appena 27enne ma con il desiderio di vivere una nuova esperienza al di fuori dei confini tedeschi. Anche il compagno di squadra Guerreiro, più giovane di due anni rispetto al campione del mondo teutonico, potrebbe rappresentare un'ottima opportunità. Difficile però che il Borussia si privi di entrambi.Infine la, coi grandi nomi provenienti tutti dal Psg ad eccezione di Radamel Falcao, che a 33 anni lascerà il club del Principato per accasarsi in altro campionato, magari quello turco col Galatasaray interessato. Tuttavia, dicevamo, a farla da padrone sono quattro grandi nomi dei campioni in carica parigini: Cavani, Thiago Silva, Meunier e Kurzawa. L'attaccante potrebbe lasciare la Francia ed accasarsi a Miami dove lo aspetta Beckham, mentre l'ex Milan si è detto disposto a rinnovare col club transalpino. Ora però si attende la risposta del Psg. Meunier ha invece avvisato tutti sull'incertezza del suo futuro a Parigi. Quello del 27enne terzino belga era stato un nome in voga qualche settimana fa sia per Paratici che Marotta.