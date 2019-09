CALCIOMERCATO SERIE A GIOCATORI SCADENZA 2020 / La sessione estiva di calciomercato 2019 ha chiuso i battenti oggi, lunedì 2 settembre alle ore 22:00. Le rose delle venti squadre di Serie A sono definite, in attesa della finestra di mercato di riparazione. Sino alla prossima estate, però, terranno banco anche i discorsi legati a calciatori in scadenza di contratto ed eventuali rinnovi da discutere. Da trattare. Senza accordi d'altro canto potrebbero rivelarsi delle vere e proprie occasioni da cogliere al volo, magari come prossimi svincolati. In alcuni casi potremmo definire addirittura d'obbligo.

In questa speciale classifica la fa da padrone il Napoli, con contratti in scadenza al 30 giugno del 2020 per due giocatori fondamentali per il gioco di Ancelotti come Dries Mertens e José Maria Callejon. Per il belga, che ha appena cominciato la stagione che potrebbe decretarlo miglior marcatore di sempre della storia del Napoli a discapito dell'ex capitano e compagno di squadra Hamsik, si è parlato timidamente sia di Stati Uniti che Cina. La carta d'identità dice che di anni ne ha 32, mentre il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Calciomercato Serie A, tutti i giocatori in scadenza al 30 giugno 2020

Di poco inferiore il valore dell'esterno spagnolo, anche lui classe '87 e che sembra dividere Ancelotti e De Laurentiis sull'ipotesi di un rinnovo: indispensabile per il tecnico ex Milan, tesi che però non sarebbe sposata anche dal patron azzurro.Anche ladovrà fare i conti con le scadenze di Cuadrado e Matuidi, rispettivamente 31 e 32 anni, ma soprattutto di Giorgio, che però ha subito un infortunio grave come la lesione del crociato anteriore destro e che, all'età di 35 anni, potrebbe addirittura decidere di smettere dopo il lungo stop. Ad avere problemi numericamente maggiori potrebbe essere invece la rivelazione dello scorso campionato: l'di Gasperini formato Champions. Gli orobici, infatti, dopo aver compiuto uno sforzo non indifferente nel mantenere l'ossatura della squadra, si ritrovano a dover discutere di eventuali rinnovi con giocatori del calibro di, Castagne, Hateboer, Toloi, Gosens e Palomino. Molto a questo proposito ci dirà anche la stagione europea della Dea. Stessi problemi anche in casa, con le scadenze di Caicedo,, Cataldi, Lulic e Kishna alle porte.Grattacapi anche per lacon la scadenza al 30 giugno 2020 per bomber, in gol anche nel derby contro la Lazio su calcio di rigore, e per il, che invece dovrà parlare con, al rientro in squadra dopo il recupero dal brutto infortunio patito durante la scorsa stagione. Anche per lui sarà fondamentale l'andamento della stagione, anzitutto con la riconquista di un posto da titolare. Fra i rossoneri in scadenza anche Biglia.

Torregrossa, Curcio, Gastaldello e Chancellor (Brescia), Krejci (Bologna), Borja Valero e Padelli (Inter), De Silvestri, Gustafson e Parigini (Torino), Romulo e Marchetti (Genoa), Quagliarella (Sampdoria), Birsa, Cacciatore, Pinna, Cigarini e Klavan (Cagliari), Bruno Alves e Scozzarella (Parma), Danilo, Crisetig e Dzemaili (Bologna), Miguel Veloso (Verona), Cionek e Floccari (Spal), Barreto e Sala (Sampdoria). Matri (Sassuolo)