Calciomercato Roma, ecco Mkhitaryan: i dettagli dell'affare

CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN / La sorpresa della serata è legata al possibile passaggio alla Roma di Henrix Hamleti Mkhitaryan. Il fantasista armeno è in uscita dall'Arsenal, intenzionato a liberarsi di un calciatore che non rientra totalmente nei piani di Emery.

Al momento, infatti, è visto come una riserva (oggi è entrato in campo al 67'). I giallorossi stanno provando a mettere a segno un grande colpo ma il problema più importante da superare è quello economico: Mkhitaryan guadagna più 200mila euro a settimana, decisamente troppi ma i Gunners sono pronti a contribuire, pagando parte dello stipendio. La Roma, invece, dovrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto