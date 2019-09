CALCIOMERCATO INTER CONTE ICARDI CAGLIARI / Inter in testa alla classifica insieme a Juventus e Torino dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte elogia i suoi ma non si lascia andare all'entusiasmo: "Avevo già detto ieri che la gara di stasera era ostica, qui molte squadre andranno in difficoltà - ha spiegato a 'Sky Sport' - Abbiamo alternato momenti buoni ad altri in cui dobbiamo migliorare. La strada è lunga, sono partite che è importante vincere per prendere fiducia. Sappiamo però di dover controllare meglio il gioco. A livello di mentalità i ragazzi sono molto disponibili, c'è voglia di imparare al più presto i concetti giusti.

Ricordiamo che qui non ci sono molti giocatori che hanno vinto in carriera, si capisce cosa fare giorno dopo giorno. Il gap in campionato vogliamo ridurlo al più presto.? E' un giocatore che vede il calcio e recepisce subito quello che gli dici. E' salito nel secondo tempo ed è stato straordinario. In squadra abbiamo giocatori con caratteristiche da assaltatori a centrocampo, simili a come ero io, bisogna portare tutti nella migliore condizione. Mi aspetto molto da, in questo sistema può esaltarsi, ma ancheha potenzialità.è un giocatore completo ma ha avuto qualche difficoltà in più nel recepire le indicazioni". Sull'ultimo giorno di mercato: "Lo vivo in maniera serena, il nostro mercato è stato già fatto, a meno che non succeda qualcosa che mi sorprenda. Sono contento della rosa che ho. Se resta? Succede quello che è accaduto fino ad oggi".