SASSUOLO SAMPDORIA DI FRANCESCO / Ancora una sconfitta, pesante, per la Sampdoria di Eusebio DiFrancesco. Il tecnico ha commentato il 4-1 subito a Reggio Emilia contro il Sassuolo: "Non abbiamo la capacità di rimanere in partita. Sbagliamo troppo.

Sette gol subiti? Parliamo sempre di sistemi di gioco ma la realtà è che non siamo determinati, siamo fragili. Mi preoccupa che abbiamo poco equilibrio.? Dovrebbe essere in arrivo, la chiarezza societaria servirebbe... Tutto quello di cui si parla non aiuta. Bisogna capire in quale direzione dobbiamo andare. Stiamo lavorando a livello psicologico, c'è qualcosa che non va a livello mentale"