Fiorentina, Montella: "Pedro? Anche Berbatov era in aereo..."

CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA PEDRO GENOA / Seconda sconfitta per la Fiorentina, battuta per 2-1 dal Genoa. Il tecnico viola Montella a 'Sky Sport' spiega: "Abbiamo sofferto molto specie a inizio secondo tempo, potevamo andare sotto 3-0 poi abbiamo rischiato di pareggiarla. Non abbiamo saputo gestire certi momenti della partita, dobbiamo capire le cause, potevamo fare meglio.

Personalità? Siamo giovani, sappiamo di avere alti e bassi, dobbiamo accettare che ci sia qualche momento un po' così. Per il prosieguo, il calendario non ci aiuta, ma dobbiamo mantenere la nostra identità e portarla avanti, ci vuole tempo e pazienza". Sul mercato: "Per fortuna ora finisce, potremo lavorare con maggiore tranquillità.? Non ho ancora sentito la società e il direttore, loro sanno di cosa abbiamo bisogno. Non parlo, ancheuna volta era in aereo...".