p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Meno di ventiquattro ore al gong e il casocontinua a tenere banco: cosa accadrà alle ore 22 di lunedì 2 settembre per l'attaccante dell'? Nelle ultime ore è diventata concreta la pista che porta al(in prestito) ma tutto è ancora da definire e il tempo stringe: intanto, come di consueto,sarà presente in studio a 'Tiki Taka' e le sue parole potranno fare chiarezza sul futuro dell'ex capitano nerazzurro. Calciomercato.it vi aggiornerà live sulle sue parole...

NAINGGOLAN - "Sono felice, perché lo vedo contento. Sono felicissima di vederlo vicino alla sua famiglia".

