CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Meno di ventiquattro ore al gong e il caso Icardi continua a tenere banco: cosa accadrà alle ore 22 di lunedì 2 settembre per l'attaccante dell'Inter? Nelle ultime ore è diventata concreta la pista che porta al Psg (in prestito) ma tutto è ancora da definire e il tempo stringe: intanto, come di consueto, Wanda Nara sarà presente in studio a 'Tiki Taka' e le sue parole potranno fare chiarezza sul futuro dell'ex capitano nerazzurro.

NAINGGOLAN - "Sono felice, perché lo vedo contento. Sono felicissima di vederlo vicino alla sua famiglia".

AGGIORNAMENTI ORE 00.39 - "Psg? Ci sono un paio di squadre, fino alla fine lavorerò. Il mio rapporto con l'Inter è sempre più buono. Giocherà in Europa, c'era anche il Boca Juniors ma era difficile. Fuori dalla Serie A? Non lo so... Napoli? La speranza è l'ultima a morire"

