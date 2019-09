PAGELLE E TABELLINO ATALANTA TORINO / Vince il Toro, forse inaspettatamente dopo i primi 20' ad appannaggio totale dei padroni di casa (anche se poi si gioca al Tardini di Parma). Zapata è incontenibile sul piano fisico per i difensori granata, in particolare per Djidji. Ma la squadra di Mazzarri è quadrata, solida, e aspetta con pazienza per prendere le misure e rispondere colpo su colpo guadagnando campo. Mete sotto la Dea con Bonifazi, si fa rimontare e sorpassare quindi da Zapata, ma riesce con una grande reazione d'orgoglio a raggiungere subito il pari con Berenguer (ottima la sua prova) e addirittura il definitivo vantaggio con Izzo.

ATALANTA

Gollini 6 - Subisce tre gol, ma compie anche una bella parata su Izzo. E le reti incassate non dipendono da sue responsabilità.

Toloi 4 - Bonifazi lo supera di testa nel primo vantaggio granata. Male anche sul temporaneo pareggio di Berenguer e serata da dimenticare. Fra i migliori della Dea lo scorso anno, nella prima casalinga al Tardini di Parma è invece il peggiore in campo.

Djimsiti 5,5 - Il meno peggio della retroguardia bergamasca, va comunque in difficoltà anche lui soprattutto nella ripresa.

Masiello 5,5 - Inizia bene, temporeggiando quando viene puntato e cavandosela con la solita esperienza. Affanna anche lui però, nei secondi 45'.

Hateboer 5,5 - Si vede a sprazzi nel primo tempo, anche se non è straripante come spesso fa vedere. Nella ripresa cala, ma fa in tempo a sfiorare il palo in pieno recupero.

de Roon 5,5 - Anche lui è autore di un buon inizio, come Masiello. Poi però si perde e non è più rapido nelle geometrie. Riceve un inevitabile cartellino giallo nella ripresa.

Pasalic 6,5 - Fra i migliori in campo dei suoi. Un assist a Zapata, quasi due se il colombiano non avesse fallito l'occasione nitida a fine primo tempo. Una marcia in più che parte dal centrocampo e garantisce quantità e qualità negli inserimenti. Dal 63' Muriel 6 -

Gosens 5 - Poca spinta, poca qualità sulla fascia. E i granata lo gestiscono piuttosto facilmente. Dal 79' Arana s.v.

Gomez 6 - Pimpante nel primo tempo, in cui si muove molto ma fallisce anche una buona occasione con un tiro ravvicinato che termina di poco a lato. Nel ruolo di trequartista fa bene, ma non è devastante. Si spegne un po' alla lunga e Gasperini lo sostituisce. Dal 67' Malinovskiy 6 -

Ilicic 6,5 - L'inizio è promettente anche sotto l'aspetto prolifico per il suo personale debutto in campionato, ma Sirigu sa come dirgli di no e pian piano lavora molti più palloni per i compagni, con la solita qualità che contraddistingue le sue giocate.

Zapata D. 7,5 - Il migliore in campo fra i nerazzurri, e non avrebbe potuto essere altrimenti con una bella doppietta sul groppone. Due gol fisici, possenti, tecnici. Resta lui il terminale offensivo principale di questa squadra.

All. Gasperini 5,5 - La sua Atalanta parte forte, poi però pare specchiarsi troppo soprattutto negli ultimi metri, sciupando qualcosina di troppo. Va sotto, recupera e sorpassa. Ma patisce la robustezza del centrocampo granata e finisce addirittura con il capitolare.

Prova qualche cambio, anche disperato, ma non la riprende più.

TORINO

Sirigu 6,5 - Molto bene su alcune conclusioni dei padroni di casa e nessuna colpa sulla doppietta di Zapata.

Izzo 7 - Buona la sua partita in fase difensiva, anche se qualche sofferenza se la concede pure lui. In zona gol però si fa sentire con la rete che determina la pesante vittoria granata, dopo il no di Gollini in precedenza.

Djidji 5 - Soffre parecchio Zapata, anche se prova a metterci qualche pezza. Fisicamente però non c'è partita.

Bonifazi 7 - Vedersela con Ilicic non è semplice. Lui tiene botta all'inizio nonostante qualche difficoltà patita nell'uno contro uno. Poi prende le misure. E si concede anche il lusso di portare in vantaggio i suoi con un colpo di testa che sovrasta Toloi.

De Silvestri 6,5 - Corre tantissimo, fino a non averne più. Un approdo sicuro per i compagni, che lo cercano e lo lanciano finché ne ha.

Baselli 7 - Macina gioco, corre alla conquista del pallone e sforna due assist fondamentali per la vittoria granata. In palla. Dal 78' Lukic s.v.

Rincon 6,5 - Solito lottatore della terra di mezzo. Prova anche la conclusione dal limite ma ciabatta un po'. Ma per gli equilibri della squadra il suo apporto resta fondamentale.

Meite 6,5 - Grande fisico, tanta lotta e altrettanta corsa. Si dimena sia sulla fascia quando può, che come interno. E sforna anche lui un assist importante.

Aina 6 - Il suo lo fa e anche bene. Senza sbavature. Corre senza risparmiarsi.

Berenguer 7 - Partita di sacrificio, di lotta e di corsa. Inizia male con quella occasionissima sciupata, anche se poi viene sbandierato il fuorigioco. Ma si rifà nella ripresa realizzando il 2-2 che taglia le gambe all'Atalanta, forse ormai appagata dopo il 2-1 di Zapata. Dall'83 Laxalt s.v.

Belotti 6,5 - Lottatore più che bomber. Tira poco ma aiuta parecchio la squadra, dialogando con Berenguer e i centrocampisti che si inseriscono senza palla.

All. Mazzarri 7 - Sembrava dover capitolare da un momento all'altro nel corso dei primi 20' il suo Torino, e invece a passare in vantaggio è proprio lui mettendo pressione agli uomini di Gasperini. Poi ha il merito di reggere l'urto del vantaggio bergamasco e di rispondere subito, mozzando di fatto gli entusiasmi dei padroni di casa. Izzo fa il resto, ma la squadra è quadrata. E solida.

Arbitro: Doveri 6 - Partita tutto sommato tranquilla per lui, anche perché giocata senza colpi ed entrate irruente.

TABELLINO

Atalanta-Torino 2-3

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Pasalic (dal 63' Muriel), Gosens (dal 79' Arana); Gomez (dal 67' Malinovskiy); Ilicic, Zapata D. A disp.: Ibanez, Palomino, Freuler, Barrow, Rossi, Sportiello. All.: Gasperini.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli (dal 78' Lukic), Rincon, Meite, Aina; Berenguer (dall'83' Laxalt), Belotti. A disp.: Bremer, Singo, Millico, Rauti, Rosati, Gemello. All.: Mazzarri.

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. di Roma 1)

Marcatori: 24' Bonifazi (T), 38' Zapata D. (A), 54' Zapata (T), 57' Berenguer (T), 66' Izzo (T)

Ammoniti: 21' Berenguer (T), 65' Hateboer (T), 76' de Roon (A)

Espulsi: