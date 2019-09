PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-INTER: Sensi da capogiro, Cerri disastroso

PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI INTER/ Alla Sadegna Arena va in scena una partita tra Cagliari ed Inter caratterizzata dai tanti scontri fisici. Arriva la seconda vittoria per Antonio Conte sulla panchina nerazzura, vittoria sicuramente non facile. Giocano bene i sardi, molto aggressivi e sempre pericolosi. Al 25' trova il vantaggio l'Inter con un fortunoso gol di Lautaro Martinez sugli sviluppi di un calcio di punizione. Risposta del Cagliari che arriva nella ripresa con un ottima iniziativa di Nandez sulla fascia che mette dentro un ottimo cross per la testa di Joao Pedro che fa 1-1. Al 72' un'azione da vero campione di Sensi, che in area si inventa una ruleta stile Iniesta e procura il rigore che Lukaku trasforma per il definitivo 1-2 per i nerazzurri. Inter a punteggio pieno dopo due giornate, Cagliari che gioca ancora bene ma non riesce ad evitare la seconda sconfitta

CAGLIARI

Olsen 6- Non può nulla sul fortunoso gol di Lautaro così come sul rigore.

Pisacane 5- Il meno positivo della difesa, che riesce a tenere fino a che lui non provoca il rigore che regala i tre punti ai nerazzurri (dal 74' Castro S.V.)

Klavan 6- Tenere a bada fisicamente Lukaku nonè facile, ma lui con l'aiuto del compagno di reparto ci riesce, visto che il belga trova il gol solo su rigore

Ceppitelli 6- Tiene bene insieme a Klavan, pericolo anche sui calci piazzati. Buona anche la chiusura su Politano che evita il 3-1.

Nandez 6.5- Molto propositivo e prezioso in fase di recupero. Mostra tutta la sua caparbietà assimilata nel calcio argentino. Disegna il cross per il gol del pareggio di Joao Pedro

Rog 5.5- Imposta bene, ogni azione passa dai suoi piedi, ma si vede poco nella ripresa. Ci si aspetta di più da lui viste le premesse

Nainggolan 6.5- Sapevamo tutti che questa sarebbe stata la sua partita per far ricredere l'Inter della sua cessione. Tanta grinta e voglia di trovare il gol dell'ex, ma non basta. (dal 85' Cigarini S.V)

Ionita 5.5- Quasi un fantasma nel primo tempo, nel secondo si riprende leggermente ma non abbastanza.

Lu.Pellegrini 6- Buonissima fase offensiva per lui, tanta spinta sulla fascia. A volte però esagera col tentare di saltare l'uomo.

Cerri 4.5- A dir poco disastroso. Colpisce male di testa in difesa provocando il gol di Lautaro, poi ha l'occasione di rifarsi ma spreca una palla d'oro in area servitagli da Joao Pedro spedendola fuori. Rimpianto Pavoletti (dal 45' Simeone 6- La partita cambia con il suo ingresso, tanta grinta che revitalizza la sua squadra. Ma non serve ad evitare la sconfitta)

Joao Pedro 7- Una sicurezza nell'attacco cagliaritano, tanta qualità messa a disposizione dei compagni che però sprecano troppo. Allora ci pensa lui a segnare, di testa su cross di Nandez. Fondamentale

All.Maran 6.5- Cagliari molto più cattivo rispetto a quello visto alla prima giornata con il Brescia. Legge bene la partita tirando fuori Cerri ed inserendo Simeone che fa rinascere la squadra.

Squadra sfortunata fino ad ora la sua che nonostante due buone partite ha collezionato due sconfitte.

INTER

Handanovic 6- Quasi mai impegnato, non può arrivarci sul gol di Joao Pedro.

D'ambrosio 5.5- Fuori ruolo non da il meglio di se. Essendo il terzo centrale di difesa non può spingersi in avanti per le sue solite cavalcate. Si fa anticipare da Joao Pedro nel gol del pareggio rossoblu.

Ranocchia 6- Buona gara in copertura. Poco occupato da Cerri, più da Simeone. Ma riesce sempre a contenere bene.

Skriniar 6- Poche chiusure di potenza delle sue. Cerri rende il lavoro facile a lui e i suoi compagni, meno Simeone ma comunque fermato bene.

Candreva 5.5- Prova a spingere sempre ma senza molto successo. Meglio nel secondo tempo. (dal 78' Godin S.V.)

Vecino 5- Non si vede quasi mai, cerca poco di procurarsi il pallone. Impalpabile. (dal 69' Barella 6- Prima partita da ex a Cagliari sopratutto di contenimento per lui. Prezioso nella gestione del risultato)

Brozovic 5.5- Spesso troppo lezioso a centrocampo, sbaglia molti passaggi e si propone poco in attacco.

Sensi 7.5- Il migliore dei nerazzurri. Sempre al centro dell'azione, suo il cross per il vantaggio di Lautaro. Colpisce anche una traversa su punizione. Si procura il rigore con una rouleta in area in stile Iniesta. Partita da campione.

Asamoah 6- Spinge sempre e prova spesso a saltare nandez, riuscendoci a volte. Pericoloso in progressione, meno bene in chiusura.

Martinez 6.5- Ennesima buona prestazione dell'argentino. Sempre pericoloso sia palla al piede che nei movimenti senza palla. Segna un gol fortunoso, ma lui è sempre nel posto giusto. (dal 76' Politano S.V)

Lukaku 6.5- Prima ora da fantasma dove non riesce a sfruttare la sua fisicità. Nel secondo tempo si riprende e confeziona l'assist per Sensi che si procura il rigore realizzato dal gigante belga. Due gol in due partite per lui.

All. Conte 6- Un'Inter poco lucida nel primo tempo, e lo sottolinea la sua strigliata ai suoi all'intervallo nonostante il vantaggio. Ancora da collaudare alcune cose, ma la sua Inter inizia a prendere forma. Il solito perfezionista che cambia idea durante il cambio facendo uscire Candreva invece di D'ambrosio, vedendo il numero 87 in debito d'ossigeno.

Arbitro - Mariani 6- Non una direzione movimentatissima se non per due episodi gestiti comunque bene. Un po' lento nel confermare il gol di Martinez, ma i tempi dipendono molto dal Var. Vede bene sul presunto tocco di braccio di Brozovic in area, attaccato al braccio e quindi niente rigore.

TABELLINO

CAGLIARI-INTER 1-2

Reti: 25' Martinez, 50' Joao Pedro, 71' Lukaku

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Pisacane (74' Castro), Klavan, Ceppitelli, Nandez, Rog, Nainggolan (85' Cigarini), Ionita, Lu.Pellegrini, Joao Pedro, Cerri (45' Simeone). All.Maran. A disp. Rafael; Aresti, Romagna, Pinna, Lykogiannis, Oliva, Mattiello, Birsa, Ragatzu

Inter (3-5-2) Handanovic; D'ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Candreva (79' Godin), Vecino (69' Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah, Martinez (77' Politano), Lukaku. All.Conte. A disp. Padelli; Berni, Bastoni, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Gagliardini, Esposito, Sanchez.

Arbitro: Maurizio Mariani

Ammoniti: 21' Brozovic, 45' Asamoah, 60' Nainggolan, 68' Ceppitelli, 70' Pisacane, 76' Ionita, 86 Ranocchia, 88' Nandez

Marco Deiana