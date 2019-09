SAMPDORIA DI FRANCESCO / Inizio di campionato peggiore non poteva esserci per la Sampdoria: due sconfitte nelle prime due partite, soprattutto sette gol subiti e uno fatto. Tre a zero subito in casa dalla Lazio, quattro a uno sul campo del Sassuolo e la sensazione di un cantiere aperto che completarlo sarà tutt'altro che facile.

Così, con tutte le cautele visto che si è a inizio stagione, la posizione di Eusebioinizia a segnare le prime crepe: il tecnico è arrivato in blucerchiato quest'estate ma finora le sue idee di gioco non si sono viste in campo. Una situazione quindi da monitorare quindi, anche considerando la trattativa in corso per la cessione della società dal patronalla cordata rappresentata da Gianluca. In caso di ribaltone, in corso(già in trattativa in estate) e, ma anche qualche nome 'vicino' all'ex attaccante come Gianfranco