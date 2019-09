Pagelle Cagliari-Inter: i voti del primo tempo

CAGLIARI INTER PAGELLE PRIMO TEMPO/ Primo tempo piacevole alla Sardegna Arena. Cagliari molto aggressivo sin da subito, molti duelli fisici ed Inter che crea pericoli con le ripartenze. Al 30' sblocca la gara Lautaro Martinez, sugli sviluppi di una punizione, Sensi mette il pallone in area dove Cerri svetta respingendo il pallone sulla testa del dieci argentino che insacca in porta il gol dell'1-0. La reazione del Cagliari arriva dopo dieci minuti con Joao Pedro che serve Cerri in area che non trova lo specchio della porta.

Primo tempo che si chiude con i nerazzurri avanti di un gol.

CAGLIARI

Olsen 6

Pisacane 6

Klavan 6

Ceppitelli 6

Nandez 6.5

Rog 6

Nainggolan 6.5

Ionita 5.5

Lu.Pellegrini 6

Cerri 5

Joao Pedro 6.5

All.Maran 6

INTER

Handanovic 6

D'ambrosio 5.5

Ranocchia 6

Skriniar 6

Candreva 6

Vecino 6

Brozovic 5.5

Sensi 6

Asamoah 5.5

Martinez 6.5

Lukaku 6

All.Conte 6

Aribtro Mariani 5.5