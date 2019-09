p>CAGLIARI INTER GOL LAUTARO MARTINEZ / Lha sbloccato la sfida in casa delgrazie ad un a rete molto contestata per un presunto fuorigioco die convalidato solo dopo l'intervento del VAR. Grossi dubbi anche sull'assegnazione della marcatura in bilico tra il gol dell'argentino e l'autogol di. A togliere ogni dubbio ci ha pensato la Lega che ha assegnato la rete a Lautaro risolvendo il mister per la gioia dei fantallenatori.