p>ROMA KALINIC / Condestinato al la Roma è pronta ad accogliere Kalinic in prestito con diritto di riscatto : il croato già questa sera sarà nella Capitale e domani sosterrà le visite mediche con la società giallorossa. L'ex, ora all', è atteso in Italia alle 23.45: domani, alle 8.30, è previsto il suo arrivo a Villa Stuart dove sosterrà i rituali test medici di rito prima di firmare il contratto con la Roma.