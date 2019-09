LIGA ATLETICO MADRID EIBAR / Gol e spettacolo tra Atletico Madrid ed Eibar che si danno battaglia in una sfida risolta solamente nel finale e conclusa dopo oltre 6 minuti di recupero. L'avvio è subito shock per la compagine di Simeone che incassa le reti di Charles e Arbilla in meno di 20 minuti.

La reazione però non tarda ad arrivare conche si carica i suoi sulle spalle con l'1-2 che manda le squadre all'intervallo. In avvio di ripresa è quindi Vitolo a trovare il momentaneo pari prima del gol finale arrivato proprio al 90' diche spedisce i 'Colchoneros' in testa alla classifica con tre successi in altrettante gare.

Atletico Madrid-Eibar 3-2 (7' Charles, 19' Arbilla, 27' Joao Felix, 52' Vitolo, 90' Thomas)