LAZIO ROMA FONSECA / Finisce 1-1 il derby tra Lazio e Roma, dopo una gara ricca di emozioni. Prima stracittadina per Fonseca, tecnico giallorosso, che ha commentato così il match a 'Sky Sport': "Per chi ama il calcio è stata una grande partita, le due squadre si sono rispettate ma hanno anche creato molte occasioni, è stato un bello spettacolo.

In alcuni momenti ci siamo dovuti abbassare per merito della Lazio eè rimasto isolato, ci hanno creato molti problemi specie sulla fascia sinistra. La sostituzione dici ha costretto a ripensare alcune cose, abbiamo avuto difficoltà a pressare una squadra che costruisce sempre a tre. Vivere il derby è stato molto emozionante, per un allenatore è difficile gestire tante emozioni. Un vero inno al calcio per tutti gli appassionati"