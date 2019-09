INTER ICARDI / "Icardi ora basta, Milano è piccola": questo lo striscione comparso nel pomeriggio sotto la casa di Mauro Icardi a Milano. Un segnale di quanto il clima sia diventato pesante intorno all'attaccante argentino.

Il caso che lo ha coinvolto e che va avanti ormai dallo scorso mese di febbraio, quando ad Icardi è stata tolta la fascia di capitano, ha assunto contorni legali con la causa intentata dal calciatore contro l'Inter. In attesa di conoscere se nell'ultimo giorno di mercato si riuscirà a chiudere per la sua cessione (dalalle piste tuttora aperta con intermediari che continuano a lavora per la sua uscita), arriva un messaggio non certo tranquillizzante con la scritta esposta sotto la casa dell'attaccante.