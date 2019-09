CALCIOMERCATO PSG SERGIO RICO / Colpo tra i pali per il Paris Saint Germain che in serata ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo a Parigi di Sergio Rico. Il portiere spagnolo arriva dal Siviglia in prestito per una stagione.

Nell’accordo previsto anche un diritto di riscatto come sottolineato anche dalla nota apparsa sul sito web dello stesso PSG: "Paris Saint-Germain è lieta di annunciare l'arrivo di Sergio Rico. Il portiere spagnolo si unisce al club con un prestito di un anno fino al 30 giugno 2020. Prestito con un'opzione di riscatto". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI