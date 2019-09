PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-ROMA: Luis Alberto prezioso, Under non brilla

SERIE A DERBY PAGELLE LAZIO ROMA / Roma in vantaggio con Kolarov, che segna su rigore nel primo tempo. Proprio da un errore del serbo la Lazio riparte e Luis Alberto pareggia nella ripresa. Quattro legni colpiti per i ragazzi di Inzaghi, due per i giallorossi.



LAZIO

Strakosha 6 - Non può nulla sul rigore trasformato da Kolarov. Il palo in due occasioni lo aiuta sulle conclusioni velenose di Zaniolo.

Luiz Felipe 5,5 - Deciso nelle chiusure. Spesso si affaccia anche in fase di costruzione. Esce per infortunio. Dal 39’ Bastos 6 - Entra nel finale di primo tempo. Inzaghi lo preferisce a Vavro e l’angolano non sfigura.

Acerbi 6 - Comanda con autorevolezza il reparto arretrato. Bene nel gioco areo.

Radu 6 - Ci mette impegno e personalità. Attento nelle marcature. Il suo è un derby da veterano.

Lazzari 6 - Prova a spingere sulla sua fascia di competenza, sfidando Kolarov più volte. Si divora il gol del possibile pareggio. Diligente.

Milinkovic 5 - Col il suo braccio largo intercetta il cross di Dzeko. Commette qualche errore di troppo, forse condizionato dall’episodio del penalty. Dal 71’ Parolo 6 - Dà il suo contribuito alla causa. Corre, raddoppia le marcature e non si ferma, provando l’inserimento. Il suo sinistro si stampa sulla traversa.

Leiva 6,5 - Fa tremare il palo al secondo minuto con un destro al volo. Punto di raccordo tra i reparti. Faro.

Luis Alberto 6,5 - Più qualità che quantità. Si incarica dei calci piazzati. Segna il gol del pareggio. Prezioso.

Lulic 6 - Si danna l’anima sulla sinistra. Attacca e ripiega senza sosta. Stantuffo. Dal 78’ Jony s.v. - Fa il suo debutto in maglia biancoceleste.

Correa 6,5 - Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso. Il palo gli nega la gioia del gol. Si mangia il gol del raddoppio in contropiede.

Immobile 6,5 - Pecca di freddezza sotto porta. Nel primo tempo colpisce un palo da ottima posizione. Si muove tra le maglie della Roma, cercando la profondità. Confeziona a Luis Alberto il pallone del pareggio. Versione assist-man.

All. S. Inzaghi 6 - Manda in campo la Lazio-tipo, un po’ sfortunata per i quattro legni colpiti e poco cinica per le tante le occasioni create.

ROMA

Pau Lopez 6 - Non compie grani interventi, ma corre parecchi pericoli: la Lazio colpisce quattro volte i legni e si salva. Incolpevole sul gol di Luis Alberto.

Florenzi 6 - In fase di non possesso usa le buone e le cattive maniere. Avrebbe dovuto giocare alto, poi Fonseca lo abbassa al posto di Zappacosta, infortunatosi nel riscaldamento. Dall’87’ Diawara s.v.

Mancini 5,5 - All’esordio nel derby. Gioca concentrato, ma non è impeccabile.

Fazio 6 - Imperioso nel gioco areo.

Sufficiente nel complesso. Ruvido.Kolarov 5,5 - Segna con freddezza il rigore dell’1-0. Avvincente il duello con Lazzari. Nella ripresa da un suo errore la Lazio riparte e segna il pari.Pellegrini 6,5 - Quantità e qualità in mezzo al campo. Fa valere il fisico, quando serve. Si alterna con Kolarov alla battuta dei calci piazzati.Cristante 6 - Partita di sacrificio. Buona prova davanti alla difesa. In crescita.- Si vede poco nel primo tempo. Le sue accelerazioni sono interessanti, ma troppo sporadiche. Dal 67’ Pastore 5,5 - Gioca l’ultimo spezzone di gara. Partecipa alla manovra offensiva, soprattuto in contropiede.- Pizzica per due volte il palo interno dal limite dell’area. Cerca il gol a tutti i costi, ma aiuta anche la squadra. Spina nel fianco. Cala col passare dei minuti. Dal 79’ Santon 5,5 - Rimedia un giallo per un brutto fallo su Radu.Kluivert 5,5 - Fonseca lo butta dentro dall’inizio per l’infortunio di Zappacosta. Si limita al compitino.Dzeko 6 - Da un suo cross nasce i rigore poi trasformato da Kolarov.All. Fonseca 6 - Deve fare i subito i conti con il forfait di Zappacosta, infortunatosi nel riscaldamento. Debutto positivo nel derby di Roma.

Arbitro Guida 5 - Dirige il match all’inglese. Giusta l’assegnazione del rigore per un mani di Milinkovic su cross di Dzeko. Lascia a desiderare nella gestione dei gialli. Grazie Zaniolo che entra male su Luiz Felipe.

TABELLINO

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (dal 39’ Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (dal 71’ Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (dal 78’ Jony); Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Marusic, Cataldi, Berisha, Andrè Anderson, Adekanye, Caicedo. All. S. Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (dall’87’ Diawara), Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under (dal 67’ Pastore), Zaniolo (dal 79’ Santon), Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Jesus, Smalling, Cetin, Veretout, Schick, Antonucci. Allenatore Fonseca.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 16’ Kolarov (R), 59’ Luis Alberto (L)

Note: Ammoniti: Zaniolo (R), Luiz Felipe (L), Immobile (L), Radu (L), Acerbi (L), Santon (R)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 6; Lazio*, Bologna* 4; Inter, Atalanta, Torino, Udinese, Napoli*, Brescia* e Milan* 3; Roma* 2, Genoa e Verona 1; Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce e Spal* 0

*una partita in più