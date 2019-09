SERIE A LAZIO ROMA DERBY / Un derby dalle mille emozioni quello disputato oggi pomeriggio da Lazio e Roma nella splendida cornice di pubblico dell'Olimpico. Sfida senza esclusione di colpi sin dai primissimi istanti di gara con la bellezza di cinque legni totali (tre per i biancocelesti e due per i giallorossi) nei primi 26 minuti di gioco. A sbloccare la stracittadina ci pensa però Kolarov con un perfetto calcio di rigore trasformato magistralmente al 17'. La reazione non dei padroni di casa non si fa attendere ed arriva pronta prima con Immobile e poi con Correa che non trovano la via del gol. A rimettere tutto in ordine ci pensa però Luis Alberto che chiude col destro un'azione iniziata da Milinkovic e rifinita alla perfezione da Immobile per il trequartista spagnolo.

Non mancano ulteriori brivi anche nel finale con la traversa colpita da Parolo che tiene però il punteggio inchiodato sull'1-1 finale.

TABELLINO

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (dal 39’ Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (dal 71’ Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (dal 78’ Jony); Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Marusic, Cataldi, Berisha, Andrè Anderson, Adekanye, Caicedo. All. S. Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (dall’87’ Diawara), Mancini, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under (dal 67’ Pastore), Zaniolo (dal 79’ Santon), Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Jesus, Smalling, Cetin, Veretout, Schick, Antonucci. Allenatore Fonseca.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 16’ Kolarov (R), 59’ Luis Alberto (L)

Note: Ammoniti: Zaniolo (R), Luiz Felipe (L), Immobile (L), Radu (L), Acerbi (L), Santon (R)



CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 6; Lazio*, Bologna* 4; Inter, Atalanta, Torino, Udinese, Napoli*, Brescia* e Milan* 3; Roma* 2, Genoa e Verona 1; Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce e Spal* 0

*una partita in più