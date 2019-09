Lazio-Roma, striscioni della Curva per Luis Enrique

p>LAZIO ROMA LUIS ENRIQUE / Il derby in mondovisione è la grande occasione per i tifosi dellache hanno approfittato del big match dell'Olimpico per mandare il loro personale abbraccio all'ex tecnico romanista,, che in settimana ha perso la figlia di soli 9 anni dopo una lunga malattia. La Curva Sud, durante la sfida con la Lazio, ha quindi esposto due striscioni: "Rip piccolo angelo. Ciao Xana" e "Forza Luis".