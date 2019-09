ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Giocano in pochi questo week-end, segna solo Macheda, in Grecia, che però non riesce ad evitare la capitolazione al Panathinaikos. Lanzafame gli fa eco, ma nella sua porta. Bene Jorginho nonostante il 2-2 del Chelsea con lo Sheffield. Stramaccioni bloccato in Iran.

ITALIANS, DA DE ROSSI A KEAN: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6 - Nasce da una sua giocata in verticale il gol del vantaggio londinese, anche grazie alla collaborazione dei centrali di difesa dello Sheffield che pasticciano. La gara però termina 2-2.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 5,5 - I due gol incassati dai Blues arrivano dalle parti in cui il custode della fascia è Azpilicueta. Lui però non spinge molto in fase offensiva.

MOISE KEAN (Everton) 6 - In campo dal 1' nella sfida interna al Wolwerhampton di Cutrone, regala a Richarlison il pallone del vantaggio dopo appena 5', anche se un po' fortunoso. Si muove bene però, come in occasione del secondo gol in cui attira su di sé la marcatura di due difensori Wolwes lasciando campo libero al compagno di squadra Iwobi.

PATRICK CUTRONE (Wolwerhampton) 5,5 - Anche lui titolare nel derby tutto personale con Kean. Tuttavia, l'ex rossonero non riesce ad incidere molto.

Nel momentaneo pareggio dei suoi prova a battere a rete il cross basso proveniente da destra, che però lo supera terminando sui piedi di Saiss per la definitiva battuta in rete.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6 - Il West Ham vince e convince nel 2-0 sul Norwich, lui non soffre praticamente mai la poca pressione degli attaccanti avversari.

NON HANNO GIOCATO: Adam Masina (Watford), Stefano Okaka (Watford).

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - In campo 82' nella sfida esterna contro il Metz vinta 2-0, si rende protagonista servendo a Choupo-Moting il pallone del definitivo raddoppio a fine primo tempo.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Hoffenheim)

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Federico Barba (Valladolid), Cristiano Piccini (Valencia).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Sh Shenhua) - Si riparte il 13 settembre col campionato.

EDER (Jiangsu Suning) - Si riprende il 13 settembre.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) - Si riparte il 13 settembre.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) - Il campionato riprende il 13 settembre.

RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 6 - Realizza il rigore che vale il gol della bandiera nel 3-1 interno subito contro l'Ofi Creta. Una debacle da cui si salva col tiro dal dischetto.

DANIELE VERDE (AEK Atene) 6,5 - Fornisce lui l'assist per il primo dei tre gol dell'Aek, corsaro sul terreno di gioco dell'Asteras. Ci prova anche più volte, ma non riesce a trovare la soddisfazione personale. Si incarica lui dei calci piazzati.

DANIELE DE ROSSI (Boca Juniors) 6 - Buona la sua partita nel big match contro il River Plate, che però termina al 69' per via della sostituzione per Reynoso. Gioca comunque un buon numero di palloni, recuperandone altrettanti. Importante nello schieramento davanti alla difesa. Finisce 0-0.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) - Il campionato australiano comincerà l'11 ottobre.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6,5 - Entra in campo al 67', quando la festa dell'Al-Hilal sul campo dell'Al-Raed è già finita. Fa in tempo soltanto ad assistere all'ultimo dei cinque gol finali, messo a segno a 10' dal termine.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5 - Anche stavolta riesce a segnare, ma la notizia vera è che lo fa nella propria porta, al minuto 91 comunque vittoriosa sull'Ujpest. Oppure la notizia potrebbe essere anche la sua assenza dal tabellino dei marcatori per la sua squadra, che ne rifila tre all'ottava in classifica centrando la sua prima vittoria dopo cinque giornate.

NON HANNO GIOCATO: Emiliano Viviano (Sporting).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 6,5 - Arriva la prima vittoria che lo fa respirare un po', dopo ben cinque turni. Vittoria esterna, sofferta. Ma giusta. Termina 3-2 sul campo dell'Ujpesti dopo l'iniziale svantaggio. Poi la sua squadra si porta sul 3-1, e in pieno recupero scricchiola un po' per l'autogol di Lanzafame.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 5,5 - Dopo il ko della prima giornata, si fa raggiungere dal Foolad sull'1-1 al 95'. In casa. Non è certamente un bel periodo per lui che, dopo la virale conferenza stampa al termine del primo match di campionato, ha lamentato l'impossibilità di imbarcarsi su un volo per l'Italia già programmato e comunicato al club per concedersi qualche giorno di relax.

