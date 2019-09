JUVENTUS NAPOLI SPETTATORI / Grande successo in TV per Juventus-Napoli, big match della seconda giornata di campionato.

I dati auditel, riporta 'Ansa', hanno registrato oltre due milioni di spettatori su 'Sky', per uno share dell'11,2%, il secondo miglior dato per un incontro tra azzurri e bianconeri: clicca qui per restare sempre aggiornato sulle news di mercato e non solo. Lo studio pre partita, invece, è stato visto da 523 mila spettatori medi, mentre il post da 718 mila persone.