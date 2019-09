CALCIOMERCATO LAZIO TARE / Igli Tare fa il punto sulla sua Lazio poco prima del derby odierno contro la Roma: "Favoriti? Assolutamente no. Il derby è una gara a sè. Abbiamo preso calciatori bravi ad inserirsi nel notro sistema di gioco. Spero sia una stagione positiva per la Lazio. Ci sono tante motivazioni in una partita come questa.

Dobbiamo essere umili e dimostrare più rabbia e voglia di vincere - le parole del dirigente a 'Sky Sport' - Mercato? Abbiamo preso cinque calciatori, non uno. Abbiamo preso giocatori che si sono ben inseriti. Prendo sempre giocatori che fanno bene al sistema e al gruppo. Non vivo con l'euforia degli altri, alla fine decide il campo. Calciomercato durante il campionato? Ho avuto modo di sentire, sono pienamente d'accordo con lui. Il giorno prima che inizi il campionato deve finire il mercato. Spero che presto si cambierà per l'Italia e tutti gli altri campionati europei. Serve uniformità".