CALCIOMERCATO ROMA LAZIO PETRACHI / A pochi minuti dal calcio di inizio di Lazio-Roma, il d.s. giallorosso, Gianluca Petrachi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Schick e Kalinic? Trovo assurdo che ancora oggi in Italia si parli di calciomercato alla seconda di campinato - le sue parole a 'Sky Sport' - Le regole le fa chi non ha mai giocato a calcio, questo è il vero problema. Mi auguro si possano cambiare delle regole, mi arrivano duecento telefonate per propormi calciatori a poche ore dalla chiusura. Schick ce lo hanno richiesto, hanno fatto qualche passettino indietro sulla formula. Domani faremo valutazioni.

Su Kalinic avete detto tutto voi, domani avrete le ultime risposte di mercato".

IL DERBY - "Tranquillo? Rimane una partita di calcio, magari le potessi vivere sul campo. Sarebbe bello avere le scarpette e stare in mezzo a quel campo: sono emozioni da vivere - prosegue Petrachi - Gioco offensivo? La Roma ha un po' rifondato, ha dato via quindici giocatori e ne ha presi otto. Una vera e propria rivoluzione. Abbiamo un tecnico giovane e ambizioso con mentalità offensiva. Si sta adattando al calcio italiano. Abbiamo tutto il tempo per cercare di creare una mentalità. Fonseca? Sono stato catturato quando l'ho conosciuto personalmente. Sviscera un'idea di calcio comprensibile, ha concetti di possesso palla e dominio attraverso il gioco. Non è una persona scriteriata, dopo la gara col Genoa ha fatto vedere dei video ai giocatori e ha spiegato che certi atteggiamenti andavano corretti. Bisogna avere equilibrio".