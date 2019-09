Juventus, altro nome sul tavolo nei contatti col Barcellona per Rakitic

JUVENTUS RAKITIC BERNARDESCHI / La Juventus non molla Ivan Rakitic e in queste ultime ore della sessione estiva di mercato sta cercando la chiave giusta per sbloccare la trattativa con il Barcellona per il croato.

Trattativa che, come ormai si vocifera da giorni, va avanti e ha coinvolto anche altri nomi, arrivando a lavorare ad una doppia ipotesi di scambio.

La prima in difesa, dove dopo l'infortunio di Chiellini la dirigenza bianconera sta cercando un altro rinforzo e mentre porta avanti i contatti per Jerome Boateng del Bayern Monaco avrebbe provato a cedere Rugani per arrivare ad uno tra Todibo ed Umtiti. Attenzione poi a quello che succede qualche metro più avanti, dove per far partire Rakitic il Barça avrebbe indicato in Federico Bernardeschi la contropartita giusta secondo 'Sky'. Il nodo sta nella differenza di valutazioni, con i blaugrana che lavorano ad un'operazione alla pari contro la richiesta juventina di ottenere anche un conguaglio economico. Al momento, quindi, entrambe le operazioni restano in standby.