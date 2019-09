CALCIOMERCATO JUVENTUS BOATENG / Jerome Boateng è un'idea della Juventus per rinforzare una difesa che ha perso Giorgio Chiellini a causa di un serio infortunio. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.itci sono stati dei contatti con l'entourage del difensore tedesco ai margini - ha rotto con Kovac - e in uscita dal Bayern Monaco.

Il club bavarese vuole tra i 15 e i 20 milioni di euro, potrebbe aprire alla soluzione del prestito con diritto/obbligo di riscatto ma in tal caso andrebbe convinto il calciatore che preferirebbe una soluzione definitiva per il suo futuro. Su Boateng, che ha uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti più bonus, ci sono anche, con quest'ultimo che poco lo stuzzica. Le prossime saranno ovviamente ore decisive, Per il classe '88 non va esclusa la permanenza al Bayern da separato in casa, soluzione che gli permetterebbe di scegliersi con più calma la prossima destinazione.