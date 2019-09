CALCIOMERCATO INTER MILAN REBIC / Non solo l'Inter su Ante Rebic. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte, come già anticipato da Calciomercato.it, piace anche Bayern Monaco e Milan.

Proprio i rossoneri, in questo momento, starebbero lavorando per anticipare la concorrenza e beffare i cugini interisti: clicca qui per restare aggiornato. La dirigenza milanista, infatti, sta facendo un affondo per il croato, valutato circa 35 milioni di euro. Trattativa molto avviata tra le parti, come conferma l'assenza del calciatore nella gara odierna contro il. Rebic sarebbe atteso già oggi in Italia, anche se restano da limare gli ultimi dettagli prima delle visite mediche. Novità importanti si attendono quindi nelle prossime ore.