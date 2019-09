FORMULA 1 GP BELGIO LECLERC / La Ferrari non delude ed esulta al termine del GP di Belgio. Charles Leclerc, partito in prima fila, ha mantenuto la sua posizione anche all'ultimo giro conquistando la sua prima vittoria in carriera in un gran premio di Formula 1. Storico trionfo per lui, il più giovane a vincere con una rossa.

A completare il podio le dueguidate da, mentre, partito in seconda posizione, ha chiuso soltanto al quarto posto. Momento di grande commozione prima della partenza, quando è stato osservato un minuto di raccogliemtno per la tragica morte del giovane Anthoine, vittima ieri di un grave incidente nella gara di F2.