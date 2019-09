Napoli, ESCLUSIVO Hysaj-Valencia: affare saltato

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ VALENCIA / Ieri sera sembrava esserci un'apertura, il Valencia stava virando sull'acquisto a titolo definitivo con l'agente di Hysaj gia pronto a volare in Spagna ma stamattina c'è stato l'ennesimo dietrofront.

Il, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ha riprovato a riportare la trattativa sul binario del prestito con obbligo di riscatto, formula non gradita né al Napoli né al giocatore. Le condizioni per far scattare l'obbligo erano considerate complicate sia per il numero di presenze da portare a casa che per la qualificazione in Champions League, Hysaj così rischiava fra una stagione di rientrare al Napoli con un solo anno di contratto. La trattativa così è naufragata: il terzino albanese è convinto di riuscire a strappare spazio nel Napoli, lo spezzone concessogli daa Firenze gli ha dato fiducia.