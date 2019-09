Roma, dall'Inghilterra: tentativo last-minute per il gioiello del Manchester City

ROMA FODEN / Dopo le 26 presenze della scorsa stagione, per Phil Foden la nuova annata al ManchesterCity è partita un po' con il freno a mano tirato: solo 11' in campo e prime, timide voci di mercato per il gioiello classe 2000.

Arrivano dalI'Inghilterra, infatti, indiscrezioni secondo cui diverse società si sarebbero mosse nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato per cercare di ottenere in prestito il centrocampista prodotto del vivaio dei 'Citizens'.

Tra queste, scrive il 'Daily Mirror', tra le proposte più credibili quelle di Rangers e soprattutto Roma, con il tecnico Fonseca intrigato dalla possibilità di avere Foden come rinforzo last-minute. Il City, però, avrebbe in queste ore chiuso le porte alla possibile partenza del giocatore, ribadendo che per Pep Guardiola sarà un elemento importante anche in questa stagione.