Roma, Augustin sblocca le operazioni Kalinic e Schick: i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA KALINIC SCHICK AUGUSTIN / Il Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Jean-Kevin Augustin, colpo messo a segno dopo il lungo e inutile corteggiamento a Mauro Icardi. Un'operazione fondamentale per il mercato della Roma: i tedeschi, infatti, ora hanno posto in rosa per chiudere il trasferimento di Patrik Schick, affare che stanno provando a chiudere in prestito e che, a sua volta, porterà in giallorosso Nikola Kalinic, il cui arrivo in Italia è previsto nelle prossime ore.

Un effetto domino, quindi, che terminerà proprio con l'accontentare, che avrà presto a disposizione l'attaccante ormai ex Atletico Madrid: la punta è stata esclusa dalla lista di convocati per la sfida tra colchoneros ed Eibar, in programma oggi alle 19, ed arriverà in prestito con un diritto di riscatto fissato intorno ai 7-8 milioni di euro.

