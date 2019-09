FORMULA 1 VERSTAPPEN RED BULL/ Era praticamente il padrone di casa in questo Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, e invece non è andata affatto bene per Max Verstappen.

Il pilota olandese infatti, dopo la partenza, è stato urtato da Kimi, casco della Sauber Alfa Romeo, ed ha perso successivamente il controllo della sua monoposto andando ad urtare le protezioni a bordo pista. Niente di preoccupante per il fiammingo che è uscito, fortunatamente, illeso dalla sua Red Bull. Per le ultime notizie sul campionato mondiale di Formula 1---> clicca qui!